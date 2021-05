Torna l’appuntamento con la pittura all’Hortus Urbis

Torna sabato 22 maggio (dalle 10 alle 12) all’Hortus Urbis l’appuntamento con il corso di disegno e acquerello naturalistico. L’incontro sarà tenuto dall’illustratrice e pittrice Gioia Marchegiani.

Chi volesse partecipare dovrà prenotare inviando una mail all’indirizzo hortus.zappataromana@gmail.com e potrà pagare la quota di 20 euro direttamte sul posto. È necessario portare con sé i materiali per dipingere e una piccola sedia

Non sono richieste particolari attitudini al disegno, ma il numero dei partecipanti, per via delle norme anti-Covid, sarà limitato. In caso di pioggia l’incontro non si terrà.

Per maggiori info potete visitare la pagina web www.hortusurbis.it