Pinocchio di Matteo Garrone: ecco dove vederlo a Roma

Tutto pronto per l’arrivo in sala di uno dei film più attesi dell’anno. Giovedì 19 dicembre 2019 esce infatti Pinocchio, la rielaborazione cinematografica di Matteo Garrone dell’opera di Carlo Collodi. Il regista di Dogman e del Racconto dei Racconti si cimenta su uno dei più famosi e popolari racconti italiani, definito dallo stesso Garrone un testo labirintico, complesso, un’opera tra le più difficili da trasporre sul grande schermo. In quest’impresa sarà aiutato da Roberto Benigni nella veste inedita di Geppetto.

Roma non si farà trovare impreparata, grazie alle ben 13 sale cinematografiche che proietteranno il film. È un numero che porterà bene a Pinocchio? Lo scopriremo presto.

A seguire orari e luoghi di proiezione:

Tibur

15:30

17:45

20:10

22:30

RoxyParioli Film Center

16:00

18:45

21:30

Circuito Cinema Multisala Giulio Cesare

15:30

17:40

20:05

22:30

Multi Cinema Madison

10:00

15:45

18:05

20:30

22:40

UCI Cinemas Porta di Roma

14:00

16:40

19:30

22:15

Multisala Starplex Roma Ottavia

17:15

18:05

19:50

22:25

The Space Cinema 17:30

20:30

21:35

UCI Cinemas Roma Est

14:00

16:45

19:30

22:15

The Space Cinema

17:40

20:30

21:30

UCI Cinemas Parco Leonardo

14:00

16:45

19:30

22:15

Cineland

15:00

16:00

16:30

17:30

18:30

19:00

20:00

21:00

21:30

22:30

Cinema Royal

16:15

18:45

21:30

The Space Cinema

17:20

20:30

21:30