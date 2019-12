Festival di Sanremo, ecco i giovani che conquistano l’Ariston

Comincia a prendere forma il prossimo festival di Sanremo, targato Amadeus. In attesa di conoscere i nomi dei big e gli ospiti delle cinque serate di febbraio (dal 4 all’8), il conduttore e direttore artistico spalanca le porte dell’Ariston agli otto cantanti che parteciperanno tra i Giovani.

Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia sono i cinque protagonisti che si sono sfidati a colpi di duelli e musica per conquistare un posto in prima fila all’Ariston. A loro si aggiungono, da Area Sanremo, Gabriella Martinelli e Lula, e Matteo Faustini. Approda di diritto all’Ariston anche la giovanissima Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young