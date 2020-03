Il Concertone del primo maggio non si farà

Massimo Bonelli, CEO di iCompany, Direttore Artistico e Organizzatore del Concerto del 1 Maggio, ha confermato che quest’anno la celebre manifestazione musicale non si potrà tenere nella consueta cornice di Piazza San Giovanni in Roma

. “Questo avverrà non certo perché non siamo in grado di poter organizzare il Concerto, ma perché credo che non ci siano le condizioni tanto emotive quanto normative per mettere in piedi l’evento per come lo conosciamo. E’ normale che io stia pensando a ipotesi alternative, anche perché ritengo che, mai come quest’anno, il tema del lavoro sarà centrale e particolarmente sentito. Non sarà facile e bisognerà capire in che condizioni mentali arriveremo al 1 Maggio e se sarà il caso di costruire una giornata musicale in un momento come questo. Come direbbe Mogol: Lo scopriremo solo vivendo” Massimo Bonelli è intervenuto ieri alla prima puntata di “Se Bach Fosse Qui”, il nuovo format voluto da Marco Stanzani della Red&Blue Music Relations in collaborazione con Next3, il pool di producers e songwriters guidati da Michele Clivati e Roberto Vernetti.

“Mi chiedo quando si potrà tornare ad avere una interazione fisica tra esseri umani e se, quando tutto questo sarà finito, ritroveremo il coraggio di stringerci di nuovo la mano, di stare a distanza ravvicinata, di abbracciarci e di baciarci … temo che tutto ciò potrà accadere solo quando ci sarà un vaccino o una cura definitiva per questo maledetto virus. Fino ad allora, anche qualora dovesse scemare l’ondata virale, ho la sensazione che continueremo a guardarci con differenza ed è questo uno degli aspetti più odiosi della situazione che stiamo vivendo. Non so quando ritroveremo il coraggio di andare in uno stadio o in un palazzetto accettando di stare spalla a spalla con altre persone. Questa consapevolezza mi rattrista, mi infastidisce e mi preoccupa sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano”. “Se Bach Fosse Qui” (#SBFQ) tornerà on line con la seconda puntata giovedì 2 aprile dalle ore 18.00 in diretta sui social della Red&Blue Music Relations.