Coronavirus, annullato Premio Roma 2020 alla rosa più bella

È stato annullato a causa dell’emergenza Covid il Premio Roma 2020 – Concorso internazionale per nuove varietà di rose, organizzato dal dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale, che quest’anno sarebbe giunto alla 78esima edizione.

“In seguito all’andamento della situazione sanitaria, si valuterà se riproporlo in occasione della rifiorenza delle rose che in genere avviene ad ottobre”. Lo comunica in una nota, il Campidoglio “Restano chiusi anche i cancelli della storica location, il Roseto comunale. Un luogo unico al mondo per la sua spettacolare posizione sulle pendici dell’Aventino, che secondo la tradizione avrebbe dovuto aprire in occasione del Natale di Roma – ricorda la nota -.

Il Premio Roma, istituito nel 1933 ed interrotto dal 1940 al 1951 a causa del conflitto bellico, rappresenta un avvenimento di grande importanza nel campo botanico ed apre la stagione internazionale delle manifestazioni dedicate alla coltivazione di questo fiore. Precede infatti altri prestigiosi incontri come quelli di Madrid, Parigi, Vienna, Londra, Dublino e Glasgow”.