Ostia antica, rinviato di un anno il tour di Niccolò Fabi

Rinviato, come gran parte dei live in Italia, il tour del cantautore romano Niccolò Fabi, a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone. Le date sono state posticipate di un anno. Si partirà il 24 giugno 2021 dal Teatro Romano di Ostia Antica a Roma. I biglietti già acquistati in prevendita rimango validi per le nuove date corrispondenti.

Stampa