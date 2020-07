Anni ’70, il viaggio a Roma di un turista speciale: Bruce Lee

Pensate che effetto avrà fatto tra i romani e i turisti ritrovarsi per strada una star del cinema mondiale, nonché uno degli artisti marziali più grandi di tutti i tempi.

Siamo nel 1972 e Bruce Lee è in Italia per girare “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente”, film di cui Lee è anche regista e sceneggiatore. Una pellicola cult per gli amanti del genere, che ha come culmine lo scontro titanico all’interno del Colosseo tra Bruce Lee e Chuck Norris.

Ma la permanenza in Italia di Lee non è stata solo un alternanza tra casa e bottega – nello specifico tra albergo e set – perché Bruce Lee si è messo anche nella parte del turista, visitando le bellezze italiane e romane.

In questa preziosa carrellata di immagini, si vede Bruce Lee visitare il Campidoglio, il Colosseo, Fontana di Trevi e parte del restante centro storico: