Piccolo America, ‘Cinema in piazza’ da Tautou a Diodato

Audrey Tautou e Mathieu Kassovitz (Il favoloso Mondo di Ame’lie, L’ordre et la morale), Il premio Oscar Paweł Pawlikowski (Ida), Tony Kaye (American History X), e i registi tedeschi Jan-Ole Gerster e Dennis Gansel (L’onda) sono fra gli ospiti internazionali dell’edizione 2020 di “Il Cinema in Piazza” (3 luglio – 30 agosto), alle ore 21.15, nelle arene di San Cosimato, Casale della Cervelletta e Porto Turistico di Ostia, in pieno rispetto delle norme anti-Covid e con prenotazione obbligatoria. La rassegna, organizzata dal Piccolo America con il sostegno di Mibact, Miur e Regione Lazio e di Bnl gruppo Bnp Paribas, riporta sul grande schermo, fra gli altri, i capolavori di Werner Herzog e Billy Wilder a Piazza San Cosimato, dove e’ gia’ iniziata la retrospettiva di Paolo Virzi’.

Alla Cervelletta spazio alle personali su Yorgos Lanthimos, Xavier Dolan, Jim Jarmusch e Makoto Shinkai. Sul litorale romano invece, sotto al Porto Turistico di Ostia, grazie al sostegno di Rosalie Varda saranno proiettate le pellicole di Agne’s Varda, la filmografia di Aldo, Giovanni e Giacomo e una retrospettiva completa delle opere di Checco Zalone.

“Siamo emozionati e felici di poter finalmente presentare il programma completo dell’edizione 2020 – spiega in una nota il presidente del Piccolo America, Valerio Carocci – Centoquattro proiezioni a ingresso gratuito, tutte autorizzate, sono da oggi in calendario sul nostro sito www.ilcinemainpiazza.it”. Tra gli ospiti italiani di quest’anno, che introducono loro film o titoli di autori che amano, Paolo Virzi’, Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Matteo Zuppi Vescovo di Bologna, Giuliano Montaldo, Sabrina Ferilli, Giovanni Veronesi, Francesca Archibugi, Carlo Virzi’, Claudio Amendola, Diodato, Massimo Ghini, Matilde Gioli, Michele Placido, Isabella Ragonese, Lello Arena, Valerio Mastandrea, Chiara Martegiani, Michele Riondino, Michele Placido, Isabella Ragonese, Susanna Nicchiarelli, Riccardo Noury, Paola Randi. Il completamento del programma “e’ stato reso possibile grazie alle denunce pubbliche e all’Antitrust effettuate dal Piccolo America e le altre realta’ che dalla Calabria alla Lombardia animano le notti estive del nostro Paese” aggiunge Carocci.