Mattarella alla prima del Rigoletto al circo Massimo

Va in scena sul palcoscenico appositamente ideato per il vasto spazio del Circo Massimo il Rigoletto di Giuseppe Verdi diretto da Daniele Gatti con la regia di Damiano Michieletto, che Rai Cultura propone in diretta alle 21.15 su Rai5.

Anche il presidente Sergio Mattarella partecipera’ alla prima.

Messo in scena dal Teatro dell’Opera di Roma, che torna a produrre spettacoli dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria, lo spettacolo vede protagonisti il baritono Roberto Frontali nel ruolo del titolo, il tenore Iva’n Ayo’n Rivas in quello del Duca di Mantova, il soprano Rosa Feola come Gilda, il basso Riccardo Zanellato nei panni del sicario Sparafucile e il mezzosoprano Martina Belli in quelli di Maddalena. Completano il cast Gabriele Sagona (Conte di Monterone), Alessio Verna (Marullo), Pietro Picone (Matteo Borsa) e Matteo Ferrara (Conte di Ceprano) e Irida Dragoti (Giovanna). Il Direttore musicale dell’Opera di Roma Daniele Gatti e Damiano Michieletto tornano a lavorare assieme dopo la fortunata produzione della Damnation de Faust di Berlioz, vincitrice del Premio Abbiati della critica musicale italiana, e dopo il successo della Bohe’me del Festival di Salisburgo del 2012.

Le scene del Rigoletto sono firmate da Paolo Fantin, i costumi da Carla Teti, i movimenti coreografici sono di Chiara Vecchi e le luci di Alessandro Carletti. Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

La parte visual e’ prodotta in collaborazione con Indigo Film. La regia tv e’ di Francesca Nesler.