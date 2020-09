Ostia Antica Festival “Il Mito e il Sogno”

Gli ultimi appuntamenti dell’Ostia Antica Festival:

Sabato 19 settembre, alle ore 20, va in scena il monologo “La mossa di Tetsuya” scritto e interpretato dal portavoce UNICEF Italia, il giornalista Andrea Iacomini. Un crescendo di emozioni, racconti di viaggi, incontri e storie che il portavoce ha vissuto in prima persona e raccolto negli ultimi anni di attività e rappresenta un momento importante per fare il punto sulla condizione dei bambini e delle bambine in Italia e nel mondo prima e dopo il Covid.

Sul palco con Andrea Iacomini, importanti artisti come Daniele Bonaviri e Carlotta Dalia alle chitarre, Giuseppe Gibboni al violino, dal percussionista Valerio Perla con le coreografie di Giulia Perrera e il coro dei bambini di Europa Incanto.

(Biglietti € 10 con prenotazione obbligatoria scrivendo a andreaiacomini@gmail.com)

Domenica 20 settembre, ultimo appuntamento del festival con il concerto di Samuel, frontman dei Subsonica che ripercorre live la sua carriera dal “Il Codice Della Bellezza”, suo primo album solista, ad alcuni brani acustici dei Subsonica, fino alla sperimentazione elettronica dei Motel Connection

(Biglietto € 18 +dp, prevendite su Ticketone e Ooohevents.)

TEATRO ROMANO / OSTIA ANTICA FESTIVAL 2020 – “IL MITO E IL SOGNO – Va EDIZIONE”

PARCO ARCHEOLOGICO – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA – ROMA

http://www.ostianticateatro.com – info@ostianticateatro.com

biglietti in vendita su Ticketone.it