Torna Prix Italia al MaXXI di Roma

Si svolgera’ dal 24 al 26 settembre al MaXXi di Roma la 72esima edizione del Prix Italia organizzato dalla Rai. A presentare nella sede di via Asiago la rassegna, che celebra i prodotti migliori di tv e radio al livello globale, il presidente Rai Marcello Foa, il presidente del Prix Italia Graham Ellis e la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Non era affatto scontato che oggi potessimo essere qui. Ma spero davvero che questo Prix Italia sia un segnale di fiducia nella ripresa “, ha spiegato Foa. “Abbiamo fortemente voluto questa edizione – ha aggiunto – che si svolgera’, almeno in parte, in presenza nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza, perche’ fosse un segnale di fiducia nella ripresa. Abbiamo scommesso e lo abbiamo fatto con una squadra fortemente al femminile, che ha dimostrato un dinamismo, entusiasmo e capacita’ di reazione alla crisi che spesso le donne hanno piu’ marcata rispetto agli uomini. Quando abbiamo deciso di fare il Prix Italia non era affatto scontato si potesse fare in presenza, ma volevamo dire ‘noi non ci fermiamo, andiamo avanti”.

Mentre la sindaca Raggi ha aggiunto: “In questo momento Roma e l’Italia stanno dando grande prova, e come sindaca non posso non notare quanto la Capitale abbia tenuto un rispetto delle regole strarigoroso: se possiamo riaprire tante attivita’ e’ perche’ siamo stati in grado di rispettare queste regole. Complimenti a tutti e grazie per aver deciso di organizzare questo evento, per Roma e’ un onore ospitare il Prix Italia. Rappresenta la capacita’ di andare avanti di fronte a questo virus maledetto che ha bloccato tutto il mondo”.