Tom Cruise in fila per il tampone al Policlinico Umberto I di Roma

Non capita tutti i giorni di vedere Tom Cruise in coda a Roma per fare il tampone per il Covid-19. E’ successo oggi al Policlinico Umberto I, dove stanno per iniziare le riprese di Mission Impossible 7, ultimo episodio della fortunata saga cinematografica che vede Cruise come protagonista. Le riprese italiane, previste a Roma e a Venezia, avrebbero dovuto essere girate a marzo scorso, ma sono state posticipate a causa del lockdown.

In una nota il Campidoglio spiega che “le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere Roma”. Dopo il lockdown si registra infatti una intensa ripresa, nel periodo giugno-agosto le richieste all’Ufficio Cinema sono 596, in aumento rispetto alle 583 del 2019. “E la città come l’Amministrazione li accoglie. E’ stata autorizzata in questi giorni dagli uffici capitolini la Società Lotus Production srl per la realizzazione del nuovo Mission Impossible”.

“Si tratta – spieg il Campidoglio – di un impegno economico ed organizzativo molto consistente, adottando scrupolose misure di prevenzione della diffusione del virus, con test giornalieri per l’intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature. Secondo i dati forniti dalla produzione americana, dei circa 35 milioni di costi della produzione in Italia si prevede che oltre 18 milioni saranno spesi a Roma”. Sempre sulla base dei dati forniti dalla produzione i costi della produzione a Roma saranno destinati: nella misura di 10 milioni per il personale che comprende 180 persone della troupe per 7 settimane e circa altri mille operatori tra stunt, lavoratori giornalieri, generici per le costruzioni; 7 milioni per servizi che include altro personale come autisti, nurse, antincendio, salute covid-control, sicurezza, pulizie; 1,75 milioni per alloggi e ristorazione; 1,1 milioni per le casse dell’amministrazione pubblica (tasse, ztl, polizia municipale, nettezza urbana, e circa 800mila per affitto di locali privati Le riprese saranno girate in diverse strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, Corrado Ricci, Fori imperiali. Nei primi giorni le riprese interesseranno prevalentemente il Rione Sant’Angelo e il rione Monti per poi investire diverse vie del Centro. Le troupe lavoreranno tra l’altro in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria, Via dei Fori Imperiali. La regolazione del traffico e le eventuali deviazioni saranno gestite dalla Polizia Locale. “Un segnale importante per la Capitale e per il Paese – spiega il Campidoglio – dopo il blocco totale generato dal lockdown che ha colpito pesantemente la produzione cinematografica in tutto il mondo. Una ripresa resa possible dalla determinazione con cui il nostro paese sta affrontando e convivendo con la pandemia e che non deve essere messo in crisi da comportamenti superficiali o irresponsabili”.