Covid: Gerry Scotti positivo

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Cosi’ Gerry Scotti ha annunciato la sua positivita’ con un post su Instagram.

La notizia era trapelata nella mattinata, rilanciata da Dagospia: “Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus”, rilanciava Dago.

Solo tre giorni fa anche Mara Maionchi è risultata positiva al Covid-19. Le registrazioni effettuate nelle ultime settimane, sul set di Italia’s Got Talent, il programma atteso su Sky per l’undicesima edizione, avrebbero così determinato un focolaio di coronavirus. La popolare discografica e giudice di numerosi show tv è stata ricoverata in un ospedale milanese ma le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.