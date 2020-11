Il Globe Theatre sarà intitolato a Gigi Proietti

Il Silvano Toti Globe Theatre di Roma verra’ intitolato a Gigi Proietti, scomparso ieri. “Roma vuole omaggiare Gigi Proietti dedicando a lui uno dei luoghi che gli erano piu’ cari, il Globe Theatre, e di cui per anni ha gestito la direzione artistica mettendo in scena meravigliosi capolavori. La nostra citta’ vuole ricordarlo per sempre cosi'”, ha dichiarato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“La Fondazione Silvano Toti ha realizzato 17 anni fa il sogno di Gigi Proietti costruendo un teatro elisabettiano a Villa Borghese per poi donarlo alla citta’ di Roma”, afferma Maria Teresa Toti, presidente della Fondazione, che prosegue: “Dopo tanti anni di stagioni teatrali con successi di critica e di pubblico grazie alla sua direzione artistica desideriamo che il nome di Gigi Proietti si leghi per sempre al Globe Theatre”.

“Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papa’ famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimita’ perche’ quando esce la notizia si scatena lo scoop, tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo pero’, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papa’. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo faro’, piano piano. Il dolore e’ forte, ma sappiamo che non e’ solo nostro, questo lutto e’ di tutti. Papa’ ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”. Lo scrive su Facebook l’attrice Carlotta Proietti, una delle due figlie dell’attore scomparso ieri nel giorno del suo 80esimo compleanno.