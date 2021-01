Nel Giorno della Memoria lo spettacolo per ricordare

RAZZIA è uno spettacolo che da anni si impegna, con successo, a mantenere sempre vivi i ricordi nel Giorno della Memoria. Purtroppo i teatri, in questo momento, sono inaccessibili, ma la piecè viaggerà sul canale Youtube Start Lab Tv il 27 gennaio , quindi fruibile a tutti e questa capacità di aggregazione rende il messaggio dell’evento ancora più forte e valido. Perchè MAI si dovrà e potrà dimenticare e per evitare che l’oblio offuschi uno dei più grandi orrori della storia mondiale, l’unione dei vivi è fondamentale e inderogabile per evitare la dimenticanza.

RAZZIA

di Amedeo Osti Gerrazzi – Con Fabio Ferrari e Danila Stalteri Regia di Fabio Ferrari

Nel 2005 l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di proclamare il 27 gennaio Giornata Mondiale della Memoria per non dimenticare l’evento più drammatico del secolo scorso: milioni di uomini, donne e bambini annientati solo per la colpa di essere ebrei.

I nazisti misero in piedi, una fabbrica della morte quale il mondo non aveva mai visto: le persone scendevano dai treni e dopo due ore erano morte; i loro corpi bruciati, i vestiti e i capelli spediti in Germania. Ma i tedeschi persero la guerra e qualcuno sopravvisse. E raccontò quelle tenebre. Eppure c’è chi sostiene che tutto ciò non sia mai avvenuto, e ogni volta che questo avviene è come se quelle persone venissero assassinate di nuovo.

RAZZIA racconta, attraverso dieci monologhi, il rastrellamento degli ebrei romani del 16 ottobre 1943.

Fabio Ferrari e Danila Stalteri da due anni lo rappresentano nei teatri e nelle scuole con grande emozione; quest’anno purtroppo non è possibile farlo… Vogliamo però celebrare lo stesso questa giornata: RAZZIA andrà in onda in diretta streaming il 27 gennaio alle 20:00 sul canale Youtube Start Lab Tv. A seguire ci sarà un talk show in cui il pubblico da casa potrà interagire in diretta con i protagonisti e l’autore, lo storico Amedeo Osti Guerrazzi.

27 Gennaio

StArtLAB presenta il 27 gennaio 2020 – ore 20

Il costo del biglietto è di 10 euro; per acquistarlo https://pay.sumup.io/b2c/Q3M0GTJV