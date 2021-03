Covid: Renato Zero si vaccina e su Fb scrive ‘Viva la vita!’

“Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo. E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita”!!!

Con questo post via social, Renato Zero ha comunicato la sua vaccinazione contro la Covid-19, pubblicando la foto della sua prima dose di siero immunizzante contro il coronavirus Sars-Cov2. Nei giorni scorsi, il cantautore aveva pubblicato un accorato appello ai suoi “sorcini” a prestare sempre attenzione e usare la massima cautela nel rispettare norme e restrizioni per evitare i contagi.

“Sto perdendo persone care a causa del Covid – aveva scritto – e mai come ora il significato della vita emerge con forza e prepotenza a ricordarci che, al di sopra di tutto, questa vita è il regalo più prezioso che ci è stato donato dal Signore. E tutto ciò che transita davanti agli occhi. Che risveglia i sensi e la curiosità, è un vero prodigio. Struggente ed unico! Non dobbiamo perciò perdere nemmeno un istante, pur di riuscire a condividere tutto questo bene. Ma la fragilità di certi equilibri, adesso, richiede ancora più cura ed attenzione, da parte di tutti noi. Ed è per questa emergenza che vi chiedo tutta la vostra sollecitudine e partecipazione, affinché il grande spettacolo della vita, possa continuare ad incantarci. Anche se non potremo scambiarci quelle belle esternazioni… Lavoriamo, per quell’abbraccio. Indispensabile. E definitivo. Attenzione quindi! Sempre. In ogni occasione e con tutti. Il rispetto che chiediamo sia lo stesso che siamo pronti ad offrire agli altri. So che non mi deluderete”.