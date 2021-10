Appalti: a Roma indagato Luca Di Donna per traffico influenze illecite

L’avvocato, amico dell’ex premier Giuseppe Conte, è stato raggiunto da un decreto di perquisizione. Insieme a lui altri due legali. Le vicende risalgono agli ultimi tre anni

Su disposizione della Procura Di Roma sono state effettuate oggi alcune perquisizioni nell’ambito dell’indagine che vede indagato l’avvocato Luca Di Donna e almeno altre tre persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite ed episodi di influenze illecite per ottenere l’assegnazione Di appalti e forniture presso la struttura commissariale per l’emergenza Covid, Mise e Invitalia, queste ultime non interessate dalle perquisizioni.

L’attivita’ istruttoria ha riguardato studi professionali e abitazioni degli indagati presso i quali sono stati acquisiti documenti ora al vaglio degli inquirenti.