Crisi Ucraina: Roma, domani in piazza Campidoglio fiaccolata per pace

Fiaccolata promossa da Sinistra Civica Ecologista, "mai più guerra"

Sinistra Civica Ecologista chiama “a raccolta la comunità” per una mobilitazione pacifista per dire “Mai più” alla guerra. Domani alle 18 in piazza del Campidoglio a Roma gli esponenti della lista Sce promuovono una manifestazione per dire “no alla guerra” in Ucraina. A partecipare Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio VIII di Roma, i consiglieri comunali di Sinistra Civica Ecologista Michela Cicculli e Sandro Luparelli.

Sarà presente anche Andrea Catarci, l’assessore al Decentramento di Roma Capitale: “Da settimane il mondo intero guarda con il fiato sospeso a quanto sta accadendo alle porte dell’Europa: sono in gioco le vite di milioni di civili, è dovere delle istituzioni a ogni livello, della diplomazia internazionale ma anche di tutte le cittadine e tutti i cittadini fare quanto possibile per scongiurare un conflitto inaccettabile e folle. Sinistra Civica Ecologista chiama a raccolta la comunità per una mobilitazione pacifista internazionale”, ha detto l’assessore capitolino.

A rispondere alla chiamata pacifista anche la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris: “Aderisco con totale convinzione alla fiaccolata contro la guerra promossa domani 15 febbraio alle 18 a Roma, di fronte al Campidoglio, da Sinistra Civica Ecologista. E’ necessaria una mobilitazione dal basso, ovunque, quanto più vasta possibile, per fermare l’escalation e impedire che la situazione in Ucraina degeneri in scontro armato e in sanzioni che metterebbero in ginocchio il nostro Paese, portando ancora più alle stelle il costo dell’energia”.