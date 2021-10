Ddl Zan: sprint Lazio su legge, la maggioranza c’è

Asse Pd-M5S. Verso primo via libera entro anno, "ora è dovere"

Mentre la legge Zan viene affossata in Senato, in Regione Lazio si punta ad accelerare sul testo unico contro l’omolesbotransfobia. “Ora che a livello nazionale hanno applicato la tagliola, la Regione Lazio ha il dovere di approvare nel più breve tempo possibile la legge – annuncia la presidente della commissione pari opportunità Eleonora Mattia (Pd) – La maggioranza Pd-M5S c’è. Da rappresentante delle istituzioni e da donna militante dico che è nostro dovere prendere posizione e diventare partigiani”. Dal Pd, partito di maggioranza in Consiglio Regionale, la capogruppo Marta Leonori è sulla stessa linea: “Il testo è frutto dell’unificazione di proposte di legge di diverse consigliere.

Se sarà approvato in commissione entro l’anno, all’inizio del 2022 potrà essere discusso in Aula”. La legge, intitolata “Norme per promuovere l’uguaglianza e per prevenire e contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” è la sintesi organica di quattro diverse proposte precedentemente presentate sulla discriminazione generata dall’orientamento sessuale e identità di genere. Nella commissione regionale competente si sono già tenute le audizioni e a metà novembre si inizierà a votare sull’articolato e sugli emendamenti. Nel testo spiccano la costituzione come parte civile della Regione Lazio nei processi per omobitransfobia, il sostegno a campagne di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle Istituzioni nella battaglia contro il fenomeno. Nella Regione guidata da Nicola Zingaretti, che da segretario dem si era speso proprio per mandare in porto la legge Zan, la maggioranza di centrosinistra quest’anno è stata allargata anche al Movimento 5 stelle. Ma anche qui l’opposizione non manca e alla Pisana si farà sentire.

“Il film è sempre lo stesso…democrazia e libertà valgono solo se a predicarli è la parte che sì auto definisce democratica e soprattutto giusta – dice la consigliera di FdI Chiara Colosimo -. Con buona pace di tutti, considerando legittimo ogni punto di vista, in Regione Lazio terremo con orgoglio la posizione che ci appartiene, quella a difesa dei diritti inviolabili. Da rappresentante delle istituzioni e da donna militante dico che nostro dovere è prendere posizione a difesa della vita, delle donne e della famiglia con buona pace di chi si assume la responsabilità di dire che i partigiani sarebbero stati pro zan, mentre io ho visto i manifesti del PCI a difesa della famiglia”. Per la dem Mattia, invece, è proprio questo “il momento di tutelare i diritti di queste donne e uomini, ragazze e ragazzi. E’ il momento di alzare la voce e dire: loro ci sono. Esistono con la loro vita, il loro amore, la loro famiglia e hanno la stessa dignità degli altri”. (di Paola Lo Mele per Ansa)