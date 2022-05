Scomparsa a Roma ragazzina di 15 anni: ricerche in corso

La madre ha pubblicato un post su Facebook in cui invita chiunque riconosca la figlia a fornire informazioni

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Pantaloni colorati, con felpa, zaino e scarpe nere, da ieri si sono perse le tracce della 15enne Elisa Marsella. La ragazza è alta 1,60 metri, ha carnagione chiara e capelli ramati. La denuncia di persona scomparsa è stata presentata ieri dalla madre alla polizia. Pare che le tracce della ragazza si perdano nei pressi dell’Anagnina a Roma.

La madre ha pubblicato anche un post su Facebook in cui invita chiunque riconosca la scomparsa a fornire informazioni. Al momento non si ha certezza in merito al fatto che la ragazza si sia allontanata spontaneamente o costretta a farlo.