Torna l’ecobonus per l’auto. Stretta sui monopattini: i nuovi dovranno avere frecce e luci stop

Da domani alle ore 10 sarà attivala piattaforma del Mise e scatterà di nuovo la corsa all'incentivo per le automobili elettriche o ibride. Mentre non passa l'estensione dell'uso del casco sui monopattini, che rimane limitato a 14 anni, come prevedono ora le norme sperimentali

Torna l’ecobonus per l’acquisto di autovetture a basse emissioni: da domani alle 10 sarà attivala piattaforma del Mise e scatterà di nuovo la corsa all’incentivo per le auto elettriche o ibride che questa volta può contare su 100 milioni di rifinanziamento: riguarderà auto nuove ed usate, ma anche veicoli commerciali. “Un altro segnale concreto dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori”, ha spiegato il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti.

Ma non è l’unica novità in arrivo. Alla Camera è alle ultime battute il decreto infrastrutture – il provvedimento presentato dal ministro Enrico Giovannini – molte norme sui trasporti di impatto generale.

È stata approvata una stretta sull’utilizzo dei monopattini

Sul tavolo è in arrivo, con l’approvazione prevista a sera inoltrata, una stretta pro-sicurezza sull’utilizzo dei monopattini con il divieto di parcheggio sui marciapiedi e la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 chimometri e confisca del mezzo nel caso di modifiche che aumentino le prestazioni. Non passa invece l’estensione dell’uso del casco che rimane limitato a 14 anni come prevedono ora le norme sperimentali.

Previste poi novità su nuovi monopattini che dovranno avere le frecce e la luce di stop posteriore. Sul tavolo della commissione – tra le norme che potrebbero ottenere il via – anche una limitazione alla circolazione di veicoli inquinanti del trasporto pubblico locale. Non solo bus, ma anche pulmini con una decina di posti, che se sono Euro1 o 2 dovranno fermarsi in base ad una specifica tabella.

Hanno già invece ottenuto il via libera le norme – proposte da Italia Viva – che aiutano nella spesa per prendere la patente di autotrasporto chi percepisce il reddito di cittadinanza o un ammortizzatore sociale. L’incentivo può arrivare fino a 1.000 euro e coprire fino a metà della spesa, ma sarà necessario che nei tre mesi successivi si stipuli un contratto di autotrasporto per conto terzi. Altre novità approvate – proposte da M5s – riguardano la possibilità di fare servizio taxi non solo con le autovetture, ma anche con motocicli e velocipedi. In pratica servizi come i risciò o i tuk-tuk. Sono di Forza Italia, invece, due emendamenti che richiedono trasparenza da parte degli enti locali sui proventi delle multe (dovranno pubblicare gli incassi anche degli autovelox) e la possibilità di evitare una multa se si viene trovati alla guida senza documenti ma questi possono essere verificati on line. Previsto poi l’arrivo di una commissione per la concessione autostradale dell’Autobrennero, per esplorare ipotesi alternative alla gara. Importanti anche le misure in favore dei disabili, che potranno non pagare le strisce blu (come già avviene in alcune città) ma che avranno anche semplificazioni per ottenere le agevolazioni fiscali previste. Della Lega un emendamento che estende anche ai trattori la possibilità di essere considerati veicoli storici o da collezionisti. (di Corrado Chiominto per Ansa)