Carnevale 2022: Roma si colora con maschere e coriandoli

Roma si prepara al Carnevale, uno dei momenti più divertenti dell’anno per adulti e bambini. Un momento magico e spensierato, in cui poter liberare la propria fantasia e impersonare altre identità.

Roma si veste a festa in occasione del Carnevale proponendo molti appuntamenti in luoghi della cultura e spazi cittadini, per vivere la città. La Sovrintendenza capitolina ha preparato un calendario di eventi dal 24 febbraio al 1° marzo, che vede coinvolti musei e monumenti del territorio nella manifestazione il “Carnevale a regola d’arte”, un modo per conoscere il nostro patrimonio divertendosi.

Al Museo Napoleonico i bambini sono invitati ad esplorare storie, volti, abiti, oggetti presenti in questo contesto nobiliare, per poi giocare con i materiali e travestirsi in guerrieri, principesse e principi! Al Museo di Casal de’ Pazzi i più piccoli, mascherati da pianta o animale preistorico, sono i protagonisti di piccole scene di vita pleistocenica, mentre al Museo delle Mura e al Parco dell’Acquedotto Vergine possono calarsi nei panni e nella storia degli antichi romani. Una caccia al tesoro alla Galleria d’Arte Moderna è occasione per scoprire le sculture esposte e l’attuale mostra.

All’Auditorium Parco della Musica, torna la Tarantella del Carnevale, un’occasione speciale per riscoprire gli antichi rituali agricoli con la parata musicale mascherata che attraverserà gli spazi aperti dell’Auditorium. alle ore 18, presso la Sala un grande concerto, che vedrà un ensemble di musicisti, cantori e danzatori provenienti da tutta Italia in grado di travolgere i visitatori dell’Auditorium.

L’Orchestra Popolare Italiana e il gruppo di Danzatori Popolari saranno coordinati da Francesca Trenta, creeranno una grande atmosfera popolare, con tanto di danze frenetiche, rituali del carnevale meridionale, un salto nelle terre della tarantella, tanto amata nelle loro terre di origini, capaci di muovere interi paesi, cortei di uomini e donne ipnotizzati e ammaliati dalle tipiche danze popolari.

In occasione di Carnevale, domenica 27 febbraio 2022 al Bioparco di Roma le attività per le famiglie in visita saranno a tema mimetismo e adattamenti. Dalle ore 10.30 alle 15 si potrà partecipare al percorso animato I vestiti degli animali, un’avvincente visita guidata tra livree mimetiche per nascondersi, penne lunghe, colorate e colori vivaci.

Anche il Tevere si veste a festa con il Carnevale tiberino: partenza domenica 27 alle 12.00, in bici, in canoa ed a piedi con la sfilata di maschere a tema sul fiume, che dovranno essere realizzate con materiali di riuso e di riciclo. Si raggiungerà Castel Sant’Angelo e alle ore 13.30 ci saranno le premiazioni per le migliori maschere di carnevale.

Ancora presente è l’appuntamento al Pincio dove sempre domenica 27 alle ore 14.00 i Pattinatori del Pincio organizzeranno una coloratissima pattinata in maschera tra bambini e famiglie in festa.

Per chiudere in bellezza a Roma non può mancare la golosità per eccellenza del maritozzo con la panna, e dal 25 al 27 febbraio 2022 da Eataly Roma ci sarà la Festa del Maritozzo.