La ministra commissaria Santa Cecilia: rimossi il presidente e il direttore del Conservatorio – VIDEO

Alla base della decisione della ministra Messa ci sarebbero criticità gestionali sia nell'ambito amministrativo-finanziario sia in quello didattico

Venerdì scorso la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa ha firmato il decreto che ora andrà all’esame degli organi controllo. Secondo dorso locale del Corriere della Sera, che riprende Panorama.it, in base al provvedimento il presidente Antonio Marcellino e il direttore Roberto Giuliani vengono rimossi ed è loro sospesa l’erogazione delle indennità a partire dalla data di insediamento dei commissari, che sono Marco Villani con le funzioni di presidente e Paolo Rotili con le funzioni di direttore.

width="560" height="420" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">

Alla base della decisione di Messa – riporta il Corriere – ci sarebbero criticità gestionali sia nell’ambito amministrativo-finanziario sia in quello didattico, con improprio utilizzo delle risorse economiche e procedimenti disciplinari avviati dal direttore Giuliani in situazioni di potenziale conflitto di interessi. All’origine della vicenda ci sono due ispezioni ministeriali, oltre a una decina di interrogazioni parlamentari.

“La notizia – scrive in una nota Emanuele Cecconi, coordinatore di Sipa (il sindacato Studenti insieme per l’arte, ndr) testimonia l’inadeguatezza, l’incapacità e l’oscurità dell’amministrazione del direttore Giuliani e del presidente Marcellino -. Non si può che esprimere soddisfazione e augurare buon lavoro ai due commissari per ridare lustro alla nostra istituzione. Desidero ringraziare i compagni del Sipa per la battaglia combattuta, finalmente e meritatamente vinta”.