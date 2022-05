Roma: nel municipio V un murale per Sergio Leone

Roma rende omaggio a Sergio Leone, dedicando al grande regista e sceneggiatore un murale nel V Muncipio. L’opera rientra nel progetto del Club As Roma e della sua Onlus Roma Cares, dedicato ai 150 anni di Roma Capitale e realizzato in collaborazione con la Regione Lazio e l’Ater.

“Abbiamo colto l’occasione – spiega il mini sindaco Mauro Caliste – vista la presenza dei dirigenti dell’Ater di confrontarci con i residenti in merito alla voragine aperta e agli importanti interventi che si stanno mettendo in atto per superare la criticità. A tutti gli intervenuti è stato spiegato che l’area è stata messa in sicurezza e non rappresenta un pericolo. Alcuni cittadini ci hanno fatto notare alcuni arbusti secchi che rappresentavano un pericolo e quindi abbiamo provveduto a rimuoverli immediatamente”.