Valentino riporta la moda a Roma, sfilata l’8 luglio davanti alla sede storica della maison

L'omaggio a Roma a piazza Mignanelli

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

L’haute couture di Valentino sfilerà a Roma l’8 luglio prossimo a Trinità dei Monti, a piazza Mignanelli, davanti alla sede storica della maison. Una presentazione che rievoca il ricordo di quella del luglio 2015 nella stessa piazza Valentino presentò una delle ultime collezioni disegnata con la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, che l’anno successivo divenne direttrice creativa di Dior.

L’evento speciale “Mirabilia Romae” festeggiò la nuova boutique, il più grande flagship store (1865 mq con il seminterrato) a piazza di Spagna, vicino al 500esco Palazzo Mignanelli. Stavolta a dare l’annuncio in una nota, oltre alla Valentino anche Roma Capitale, “sono orgogliosi” di annunciare che la collezione Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23, sarà “un omaggio alle radici di Valentino e a quello che oggi il brand rappresenta. Roma, con le sue meraviglie con i suoi molteplici strati e sfaccettature, è una fonte di costante ispirazione per il direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Un omaggio a Roma una metropoli che accoglie e fa convivere diverse culture in nome di un luminoso ed evoluto sincretismo. È una città di libertà e tolleranza”.

“Roma è dove tutto inizia – spiega Piccioli – la vita, le persone, le nostre storie e le nostre identità risiedono qui. Apparteniamo a questo luogo tanto quanto esso appartiene al mondo e a Valentino”.

“Vorrei ringraziare la maison Valentino – commenta il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – per il suo ritorno a Roma con una sfilata che si annuncia essere unica. Con le sue meraviglie architettoniche e artistiche, questa città è il luogo migliore per ospitare lo stile della maison de Couture Italiana, fondata a Roma e che ha trasmesso i valori italiani in tutto il mondo. Con questo grande evento, Roma torna al centro della scena della moda internazionale”.

“Abbiamo fortemente voluto questo grande evento – aggiunge Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – e siamo molto orgogliosi di ospitarlo nel centro di Roma. Sarà l’inizio di un mese di iniziative che coinvolgeranno l’intera città. Roma riscopre la sua naturale vocazione di capitale dello stile”.