I Benetton pronti a mettere il 49% di Adr in vendita

I Benetton pronti a ridisegnare la struttura e il perimetro di Atlantia, la controllata per le infrastrutture e i trasporti della famiglia veneta. E dunqe, prima mossa, sul mercato il 49% di Aeroporti di Roma, il gestore dello scalo di Fiumicino ma anche di Ciampino. Ieri si è infatti riunito, scrive il Sole, il board di Edizione, la holding-cassaforte dei Benetton. La quale ha deciso un riassetto delle attività core. Al netto di Adr, si riaprirà, forse, la gara per Telepass ma soprattutto Atlantia avrà due ceo, uno maggiormente concentrato sulle attività interne, l’altro più di repsiro internazionale.

Proprio due settimane fa in una lettera al governo Luciano Benetton, presidente esecutivo del gruppo tessile, auspicava parlando della tragedia del Morandi di “fare chiarezza” sulla questione Autostrade, per la quale “non cerco indulgenza: chi ha sbagliato deve pagare, ma quello che trovo inaccettabile — prosegue — è la campagna di odio scatenata contro la nostra famiglia, con accuse arrivate da subito e che continuano tuttora, con veemenza da parte di esponenti del governo, come l’onorevole Di Maio, che addita la famiglia come fosse collusa nell’aver deciso scientemente di risparmiare sugli investimenti di manutenzioni. In pratica come fosse malavitosa. Questo è inaccettabile”.