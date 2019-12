Raggi: dopo 3 mesi abbattiamo Tangenziale davanti a case

“Sono passati solo tre mesi da quando abbiamo iniziato la demolizione della Tangenziale est, il tratto sopraelevato davanti alla stazione Tiburtina. E sta per diventare realtà il sogno di tanti cittadini che, per decenni, hanno atteso invano l’abbattimento di quell'”ecomostro” di cemento. È iniziata, infatti, l’abbattimento della parte di fronte alle case, nelle vicinanze di via Teodorico. Per i residenti il cambiamento è già evidente: la vista sulla stazione Tiburtina è finalmente libera da ‘ostacoli’ e nei prossimi giorni lo sarà anche per chi abita nei pressi di via Lorenzo il Magnifico”.

Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb.

“Per non arrecare disagio agli abitanti del quartiere abbiamo, inoltre, utilizzato una tecnica nuova: stiamo sollevando parti della struttura con una gru per ridurre al minimo il rumore durante le operazioni – spiega la sindaca- e per contenere la diffusione di polveri. È un progetto “green” e partecipato: i materiali demoliti saranno riciclati al 100% e l’intera area sarà riqualificata in un’ottica sostenibile grazie al confronto con i cittadini”, conclude.