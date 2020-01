La scure di Moody’s su Atlantia e Adr

Nuovo taglio di rating per Atlantia: ieri sera il gruppo infrastrutturale italiano ha subito il secondo declassamento del debito in un mese, scivolando ulteriormente in territorio «junk» nel territorio spazzatura. Citando la crescente pressione politica su Atlantia e i rischi sulla concessione, l’agenzia di rating del credito Moody’s ha tagliato il debito di Atlantia di un livello a “Ba2” un mese dopo aver privato il gruppo del suo status di investment grade.

Moody’s ha a sua volta declassato anche il debito della controllata Autostrade, spingendola a sua volta al rango di «spazzatura» (Ba1 dal precedente Baa3) così come quello di Aeroporti di Roma, che passa anch’esso da Baa3 a Ba1. In relazione alla persistente incertezza sul profilo di credito del gruppo e alla potenziale conversione in legge del Decreto, Moody’s ha posto inoltre i rating «under review for downgrade», ovvero a rischio di ulteriore declassamento.