Regione Lazio, 4 nuovi bandi da cultura a commercio

La Regione Lazio lancia quattro nuovi bandi targati POR FESR 2014-2020 e gestiti da Lazio Innova. Si tratta di diverse misure che spaziano in abiti differenti della produzione, della cultura, dell’innovazione e del commercio e che mettono a disposizione di imprese e liberi professionisti 18 milioni di euro complessivi.

Si parte con il nuovo bando “Lazio Cine-International” che ha l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, anche attraverso una più stretta collaborazione con i produttori esteri e offre, inoltre, maggiore visibilità internazionale alle destinazioni turistiche del Lazio. Negli ultimi 4 anni questa misura ha già cofinanziato la produzione di oltre 70 tra film e fiction di successo sullo sfondo delle più belle location di Roma e del Lazio, con pellicole di grandi registi e attori di fama internazionale ma anche con nuove proposte. Le domande di partecipazione al nuovo bando 2020 possono essere inviate tramite posta PEC già dal 15 gennaio e fino al 13 febbraio, previa compilazione del formulario on line sulla piattaforma GeCoWEB. La dotazione è di 5 milioni di euro per sovvenzioni a fondo perduto, commisurate alle spese ammissibili sostenute, relativamente alla quota italiana dei costi della coproduzione.

Un nuovo bando da 3 milioni di euro riguarda invece i teatri, le librerie indipendenti e i cinema del Lazio, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività favorendo un’attività più rispettosa dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali, anche in grado di ampliare la customer experience di spettatori e fruitori. La ripartizione delle risorse destina 1 milione per ciascuna delle tre attività beneficiarie: teatri (inclusi i multisala), librerie indipendenti e sale cinematografiche (anche multisala). La presentazione domande è “a sportello” con invio tramite posta PEC a partire dal 31 gennaio 2020 e fino al 23 marzo 2020, previa finalizzazione del Formulario tramite la piattaforma GeCoWEB che è già aperta e disponibile fino al 16 marzo 2020.

Tra i nuovi bandi in partenza, due riguardano invece più direttamente le MPMI e i liberi professionisti: “Progetti di Internazionalizzazione” ha un plafond di 5 milioni di euro con cui concede a micro, piccole e medie imprese (liberi professionisti inclusi) in forma singola o aggregata e che realizzano investimenti per accedere ai mercati internazionali, contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute. È possibile presentare progetti a partire da 36 mila euro, con un contributo massimo concedibile di 200 mila euro. E poi il bando destinato ai “Progetti di Innovazione Digitale”: 5 milioni di euro per contributi a fondo perduto del 40% delle spese per investimenti digitali di imprese (sempre Mpmi) o attività professionali singole o aggregate. Si potranno presentare progetti, riguardanti l’introduzione di tecnologie digitali e soluzioni ICT che sostengano l’innovazione di processo e di prodotto, da minimo 50mila euro, mentre il contributo massimo concedibile è di 200 mila euro.

Per l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, queste due ultime misure riassumono al meglio il grande “impegno della Regione a favore dell’economia del Lazio. Questi bandi vogliono aiutare le imprese del nostro territorio a riposizionarsi sulla frontiera dell’innovazione e della proiezione internazionale e vanno a integrare quanto fatto, solo per rimanere agli ultimi mesi, con l’avviso Digital Impresa Lazio e con la prima finestra di quello per i voucher per l’Internazionalizzazione”.

Le graduatorie provvisorie di questi ultimi bandi sono state pubblicate nelle scorse settimane, mentre la seconda finestra dell’avviso Voucher per l’Internazionalizzazione aprirà il 5 marzo prossimo.

Come per “LazioCine-International” e “Progetti di Internazionalizzazione”, anche per partecipare a questi due avvisi pubblici è necessario compilare il Formulario sulla piattaforma telematica GeCoWEB di Lazio Innova e poi inviare la domanda tramite posta PEC. Il bando “Progetti di Internazionalizzazione” sarà aperto a partire dal 9 marzo 2020 (si potranno compilare i formulari online già dal 18 febbraio), mentre quello sui “Progetti di Innovazione Digitale” sarà aperto a partire dal 4 marzo 2020 (formulari online già dal 5 febbraio).

