Roma, a fuoco compattatore Ama sulla via Cassia

A fuoco un compattatore Ama sulla via Cassia: i vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti e hanno spento le fiamme. Non risultano persone ferite. Quando l’incendio si è sviluppato, il mezzo stava percorrendo la via Cassia, incrocio via Villa Lauchli. Per estinguere l’incendio è stato necessario anche l’intervento dell’autobotte.

Nessun danno a persone o cose, il mezzo era del 2007. Cosi’ l’Ama a proposito del mezzo andato a fuoco a Roma. “Questa mattina – si legge in una nota – una spazzatrice Ama e’ stata danneggiata da un focolaio di incendio mentre era in servizio su via Cassia, all’incrocio con via Villa Launchli. Il mezzo, immatricolato nel 2007 e quindi operativo da circa 13 anni, stava transitando sulla sede stradale quando l’operatore alla guida ha notato la fuoriuscita di fumo dalla parte posteriore. L’addetto ha immediatamente accostato e fermato la spazzatrice allo scopo di metterla in sicurezza ed evitare ogni possibile pericolo per gli altri veicoli in circolazione. L’incendio, che si e’ sviluppato a mezzo ormai fermo, e’ stato subito domato e non sono stati causati danni ulteriori a cose e persone. Il personale Ama – conclude la nota – e’ al lavoro per ripulire la sede stradale e ricostruire, assieme ai Vigili del Fuoco, l’esatta dinamica del sinistro”.