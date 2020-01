Ford nel 2020 punta su ibride e motori eco

Anno nuovo tempi di auto nuove: quali sono le vetture che si apprestano a sfrecciare in Val di Cornia? Indubbiamente tante, tantissime e tra di esse sicuramente modelli di ogni genere, le nuove vetture performanti e sostenibili piacciono a tutti

Ultime nate in casa Ford

Ford Puma: nuovo modello in arrivo. La Puma diventa un crossover compatto: in vendita dalla fine del 2020, sarà prodotta a Craiova in Romania. Una vettura che rispetto alla ultima versione cresce di bem 14 centimetri arrivando a 4.19 metri entrando a far parte del segmento B. Eleganza e stile per una vettura di primo livello. La nuova Ford Puma sarà tra i primi modelli a montare l’EcoBoost Hybrid.

Ford Focus RS: secondo gli esperti dovrebbe essere la più potente delle berline compatte, infatti parliamo di oltre 400 CV, un importante e mitico 2.3 litri Ecoboost che, in questo caso, va in completo abbinamento con il sistema Mild-Hybrid a 48V.

Nuova Ford Kuga: una ibrida ricaricabile differente dalla tradizionale. Infatti la versine 2020 ha dei consumi minimi interessanti che la rendono uno dei migliori crossover su strada.

Ford Explorer: sette posti, doppia alimentazione ibrida plug-in. Disponibile entro il secondo semestre 2020 in versione ST-Line Performance e Platinum, con motore EcoBoost 3.0 V6 e propulsore elettrico, con una potenza di 450 cavalli e 840 Nm di coppia.

Ford e rally: una lunga storia d’amore

Le vetture della Ford hanno ottime prestazioni durante le prove di rally. Lo sanno bene un po’ tutti in particolare gli amanti del settore. Nella scorsa stagione del rally a bordo della nuova Ford Fiesta R5. E’ stata a luglio 2019 infatti la prima apparizione su strada della Ford Fiesta R5 un vero motore rombante per chi ama l’ebrezza del rally. L’auto a breve parteciperà ad un altro importantissimo rally. Stiamo parlando dell’88° Rallye Monte-Carlo, alla guida Thibaut “TiTi” Poizot, in gara infatti per la prima volta la Ford Fiesta R5 MK2 di Balbosca in versione “Yellow”, pronta a dare spettacolo e regalare emozioni .