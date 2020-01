Galleria, quattro milioni per i lavori

Poco meno di quattro milioni. Tanto costeranno i lavori per la manutenzione alla Galleria Giovanni XIII, che per un mese metteranno a mezzo servizio l’arteria che collega Roma Nord al resto della città. Una scelta di tempo che ha mandato su tutte le furie i residenti, preoccupati dal congestionamento della viabilità locale.

Come emerge dal bando di gara (qui il documento). i lavori riguarderanno, dopo le opere per l’allestimento del cantiere: eliminazione del manto di usura della piattaforma stradale in galleria e rifacimento del nuovo; eliminazione del manto di usura e bynder della piattaforma stradale delle rampe di immissione e di uscita e rifacimento del nuovo; pulizia pannelli di rivestimento laterali; sostituzione pannelli di rivestimento laterali danneggiati; rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale; riposizionamento in quota dei chiusini dei pozzetti di impianti presenti sulla carreggiata stradale; canalizzazione delle acque di percolazione dalle pareti della galleria; pulizia delle canalette di scolo delle acque; installazione attenuatori d’urto in corrispondenza delle uscite dalla galleria; pulizia e smantellamento del cantiere.

I lavori nel tratto della “canna sud”, (da Pineta Sacchetti a Foro Italico) previsti inizialmente ad aprile, saranno eseguiti a luglio dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell’Europeo di calcio. Ciò consentirà, nelle intenzioni del Campidoglio, di gestire il traffico nella maniera ottimale anche in vista dell’afflusso dei tifosi italiani e di quelli ospiti.