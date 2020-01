Sul mattone Milano batte (ancora) Roma

Una marcia in più. Gli ultimi dati dell’Ance, l’associazione dei costruttori, parlano chiaro. Il mercato immobiliare, dopo una delle più devastanti crisi della sua storia, è in lenta, ma costante ripresa. Solo che a Roma si viaggia a una velocità di gran lunga ridotta rispetto a Milano. Una tabellina, può aiutare. Nel terzo trimestre del 2019 le compravendite immobiliari nella Capitale sono cresciute su base annua del 4,6% contro l’11,4% di Milano. Allargando lo spettro, nei primi nove mesi dell’anno appena trascorso, le transazioni sono aumentate del 6,2% a Roma (contro il modesto 3% del 2018) e del 9,3% a Milano. Nel complesso, in Italia, il 2019 ha portato in dote un incremento delle compravendite del 5,1%.

Diversamente, si legge nell’osservatorio Ance, Milano e Bologna continuano a mostrare tassi di espansione più elevati, collocandosi rispettivamente a +9,3% e a +8,7%. Segnali positivi si osservano anche nelle città di Roma (+6,2%) e Genova (+7,1%) e a Palermo e Torino, rispettivamente +2% e +1,6%, anche se nel corso dei trimestri del 2019 si osserva un andamento altalenante del

numero di abitazioni compravendute. Con riferimento ai prezzi delle abitazioni, dopo circa dieci anni di cali, gli ultimi dati indicano primi lievi segnali di ripresa. Secondo i dati Istat, l’indice dei prezzi delle abitazioni evidenzia, nel terzo trimestre 2019, per la prima volta, un tasso di variazione positivo (+0,4%) dei prezzi rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Anche i prezzi delle abitazioni esistenti crescono, seppur di un solo decimo di punto, dopo un lungo periodo di flessione.