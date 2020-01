Rifiuti, Ama diserta il Campidoglio. E scoppia il caso

E adesso Ama finisce nel mirino del Movimento 5 Stelle capitolino. La città è sporca, la scorsa settimana l’amministratore unico della municipalizzata, Stefano Zaghis, era stato convocato dalla maggioranza in Campidoglio per spiegare i motivi della situazione e come pensava di uscirne e a guastare ulteriormente un clima già non positivo ci si è messa la stessa Ama che questa mattina ha disertato la seduta della commissione capitolina Ambiente convocata sul tema della raccolta dei rifiuti.

Il presidente della commissione capitolina Ambiente, Daniele Diaco, ha subito riferito dell’assenza dell’azienda “per problemi tecnici legati ad urgenze”.

La comunicazione da via Calderon de la Barca è arrivata poco prima dell’inizio della commissione “ma venerdi’ ci avevano confermato che sarebbero venuti e la convocazione era di dieci giorni fa”, ha spiegato Diaco rispondendo a Paolo Ferrara che chiedeva chiarimenti. “Lunedi’ prossimo ci sara’ una nuova commissione dove Ama si e’ impegnata a illustrare la situazione della raccolta dei rifiuti, oltre ad affrontare l’altro tema all’ordine del giorno e cioe’ la bozza di piano industriale”, ha aggiunto Diaco.

Questo però non ha affatto placato l’ira dei commissari pentastellati presenti, soprattutto dopo che il direttore capitolino dell’arearifiuti, Laura D’Aprile, ha snocciolato i dati del report dell’Agenzia sui servizi pubblici locali, relativi alla qualità dei servizi resi da Ama per il terzo trimestre 2019: “Gli indicatori di qualità presi in considerazione sono la pulizia delle strade e delle aree cassonetti, la fruibilità dei cestini.

L’indice di qualità ponderato del terzo trimestre 2019 si aggira intorno all’83.8%, quello relativo al 2018 era pari all’82,5%, mentre per il 2017 abbiamo solo il dato del IV trimestre pari all’ 83,1%. Il primo trimestre del 2019 era pari all’84,2, e il II all’84,1”.