A Roma il Papa parlerà di intelligenza artificiale (dal volto umano)

È un evento importante quello che si svolgerà a Roma il 28 febbraio 2020. Presso l’Auditorium della Conciliazione, infatti, il presidente di Microsoft Brad Smith, il vicedirettore esecutivo di IBM John Kelly III, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo e il direttore generale della FAO, Qu Dongyu, si incontreranno per parlare di intelligenza artificiale e di un suo utilizzo etico in ambito lavorativo e tecnologico. Insieme a loro ci saranno il mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e organizzatore dell’evento e Papa Francesco in collegamento telefonico.

Nel corso della mattina Microsoft ed IBM firmeranno una Call for Ethics che vuole aiutare le aziende in un percorso di valutazione degli effetti delle tecnologie collegate all’intelligenza artificiale, dei rischi che comportano, di possibili vie di regolamentazione, anche sul piano educativo. Ci siamo impegnati in questo settore, spiega mons. Paglia, perché «con lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale il rischio è che l’accesso e l’elaborazione diventino selettivamente riservate alle grandi holding economiche, ai sistemi di pubblica sicurezza, agli attori della governance politica. In altri termini, è in gioco l’equità nella ricerca di informazioni o nel mantenere i contatti con gli altri, se la sofisticazione dei servizi sarà automaticamente sottratta a chi non appartiene a gruppi privilegiati o non dispone di particolari competenze».