Rifiuti Roma: Codacons, ridurre Tari dopo affermazioni ad Ama su raccolta

Per il presidente del Codacons Carlo Rienzi “e’ evidente che dopo le dichiarazioni sullo sfascio dell’azienda rilasciate dall’ad Stefano Zaghis la Tari debba essere ridotta. L’ammissione dell’Ama – sottolinea Rienzi -sull’incapacita’ nella gestione della raccolta rifiuti deve portare a una riduzione della tariffa pagata dalle famiglie della capitale, che di fatto pagano per un servizio che non ricevono”.

In una nota Rienzi precisa che “i numeri forniti da Zaghis sono impressionanti: il 32 per cento dei lavoratori Ama e’ inidoneo, e nei giorni di festa in tutta la citta’ lavorano solo 1.700 addetti, un numero ridicolo se si considerano le dimensioni di Roma. Per questo – conclude – chiediamo ai vertici Ama di disporre subito controlli a tappeto sul rispetto dei turni di lavoro da parte dei propri dipendenti, e di avviare le pratiche di licenziamento dei lavoratori inidonei, perche’ una metropoli come Roma non si puo’ permettere di avere 3 dipendenti Ama su 10 inabili”.