Ama verso rosso, oggi bilancio 2017 in Campidoglio

Il bilancio 2017 di Ama “sara’ firmato da me in giornata ed inviato all’azionista. Abbiamo lavorato con tutte le professionalita’ di Ama, e anche le migliori risorse esterne, per trovare una soluzioni che rispecchi in maniera fedele quel che prevedeva il contratto di servizio per la gestione dei cimiteri, stesso discorso per la valutazione del centro carni”. Lo ha detto l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis nel corso della seduta di questa mattina della commissione capitolina Ambiente.

Adesso, prima del via libera del Campidoglio, bisognera’ attendere i 15 giorni che per legge spettano agli organi di controllo (revisore e collegio dei sindaci) per l’emissione dei pareri. Roma Capitale avra’ poi altri 15 giorni per scegliere se approvare o meno il bilancio consuntivo.

Entro un mese al massimo, dunque, dovrebbe definitivamente chiudersi la questione del bilancio 2017 che ha portato alla sostituzione di due Cda della municipalizzata. Da quanto si apprende il consuntivo 2017 dovrebbe chiudersi con un perdita di circa 90 milioni di euro.