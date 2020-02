Il Campidoglio apre il portafoglio. Quasi 800 mila euro per il verde

Il Campidoglio spenderà quasi 800 mila euro per il verde di Roma. Peccato che i parchi della Capitale siano in condizioni pietose. Se poi, ci si mettono anche i giardinieri, allora che senso ha spendere tutti questi soldi? L’ultimo bando del Comune parla chiaro: Procedura aperta per l’acquisto di mezzi e attrezzature per la manutenzione del verde, valore 777 mila euro. Di che si tratta?

L’appalto, suddiviso in due lotti, ha per oggetto l’acquisto di mezzi e attrezzature per la manutenzione del verde occorrenti al Servizio Giardini di Roma Capitale e precisamente:

Fornitura di un veicolo a 4 assi dotato di cippatore con motore autonomo, caricatore forestale, cabina climatizzata e convogliatore materiale di scarico. In più, una piattaforma di lavoro mobile ed elevabile semovente cingolata, e infine attrezzatura per pirodiserbo a vapore. Attrezzi che salveranno il verde di Roma? Nei giorni scorsi il Messaggero ha rivelato una presunta negligenza dei giardinieri di Roma, che si sarebbero rifiutati di togliere i rifiuti da certe aree.

Ma il Campidoglio ha chiarito sul verde. “I giardinieri di Roma Capitale svolgono regolarmente operazioni di pulizia del verde pubblico, non sussiste alcun diniego a svuotare i cestini dei rifiuti o a raccogliere le carte gettate a terra. Si precisa che ai giardinieri del Dipartimento Tutela Ambientale competono attività di decoro, di sfalcio, di potatura, di svuotamento dei cestini, di pulizia del verde orizzontale con recupero di piccolo materiale depositato per abbandono o in caso di eventi atmosferici, mentre non è incluso nel servizio la rimozione di micro-discariche, ingombranti, residui edili, materiale medico, masserizie e simili”.