Mura Aureliane, il Campidoglio corre ai ripari

Le Mura Aureliane perdono pezzi e il Campidoglio corre ai ripari. Come? Mettendo mano al portafoglio. Il Comune di Roma, anche per evitare che prima o poi qualcuno si faccia male, ha commissionato una mappatura delle Mura, con l’obiettivo di predisporre “attività di studio, verifiche preliminari e redazione della Carta del Rischio delle Mura Aureliane per l’attuazione del processo di conservazione programmata finalizzate a monitorare le condizioni di rischio delle Mura Urbane”. Per questo lavoro il Campidoglio è disposto a sborsare fino a 30 mila euro. Dunque, stando ai dettagli del bando visionato da Radiocolonna.it, a Palazzo Senatorio vogliono quanto prima mettere in sicurezza un pezzo di storia dell’Antica Roma.

Lo scorso 11 febbraio alcune pietre si sono staccate da una porzione di mura vicino a Porta Latina, nel quartiere Appio. I Vigili Urbani hanno subito recintato l’area. Non ci sono stati feriti, né danni a cose considerato che ad essersi staccata è il rivestimento esterno della cinta muraria e che la parte caduta è nella porzione a contatto col terreno.

I crolli o i distacchi di mattoni dalle Mura Aureliane sono oramai cosa frequente. L’ultimo in ordine di tempo a inizio settembre dello scorso anno a Porta San Giovanni. Ciononostante, la cinta muraria che circonda quella che una volta era la città romana è tutto sommato ben conservata.