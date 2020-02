A Roma le case più ricercate d’Italia

Lo aveva anticipato Scenari Immobiliari a novembre scorso, lo conferma oggi Nomisma: la Capitale è il mercato del mattone più promettente sul quale investire. Infatti è proprio Roma che, secondo le stime, vanta i prezzi delle case in crescita netta.

Secondo la società guidata da Luca Dondi, il mercato immobiliare romano è il primo del Belpaese per giro d’affari. Qui si comprano e si vendono più abitazioni che nel resto d’Italia, con una crescita dei volumi del 4,7 per cento nel 2019 rispetto al 2018.

Ecco i numeri: 33 mila sono state le compravendite l’anno scorso, il prezzo delle case di lusso è aumentato del 1,2 per cento mentre sommano un +0,8 le abitazioni del centro storico.

Per intenderci, se volete andare ad abitare a Piazza di Spagna o Fontana di Trevi dovrete pagare 16 mila euro al metro quadro, per i famosi Parioli o per il quartiere Prati i prezzi spaziano da 6.300 a 11.500 euro, sempre al metro quadro.

Questi sono i dati che attraggono l’attenzione dei compratori, ingolositi da un mercato molto selezionato e con poca offerta. I più ricercati sono appartamenti panoramici con la metro vicina e aree verdi di quartiere.