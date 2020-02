Abitare all’Ostiense è sempre più trendy

L’Ostiense, il quartiere romano amato dal regista Ferzan Ozpetek è considerato dal quotidiano londinese “The Guardian” un posto ideale per uscire e divertirsi. Come ricorda l’ufficio studi di Tecnocasa, è anche un buon posto dove vivere.

Gli elementi di successo sono la presenza della metropolitana, locali di buona qualità, siti storici da visitare, l’Università Roma Tre. Infatti vi abitano studenti e giovani lavoratori, che apprezzano i prezzi ragionevoli degli affitti.

Come indica Tecnocasa, con 350 mila euro si possono acquistare bilocali e trilocali, mentre con ottocento o novecento euro al mese si affitta un piccolo appartamento.

La zona più trendy è quella vicina a via del Gazometro e limitrofe, come via del Commercio, via Acerbi e via del Porto Fluviale. Qui ci sono i locali e case d’epoca dei primi anni del 1900, che costano 4 mila euro al metro quadro.

Costano meno le case sul lato opposto, che sono in cemento armato, con rivestimenti in cortina e con balconi. Prezzi ancora più bassi, 3.600 al mq, per la Basilica di San Paolo perché meno servita e più distante dalla metro.

Insomma, se ti piace la movida di qualità ma non sei un tipo da centro storico, Ostiense è un ottimo compromesso.