Coronavirus: Raggi apre tavolo permanente con rappresentanti del commercio

Aprire un tavolo permanente con le associazioni di categoria per seguire l’evolversi della situazione e valutare l’impatto economico sull’economia cittadina. E’ quanto stabilito nel corso dell’incontro tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e le organizzazioni di categoria dei commercianti di Roma, per un aggiornamento in tema di prevenzione del Coronavirus. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Cna di Roma.

Un nuovo appuntamento verra’ fissato gia’ per la prossima settimana.

Le organizzazioni presenti hanno assunto l’impegno di chiedere ai propri associati di esporre negli esercizi commerciali della citta’ la locandina diffusa dalla Regione Lazio per comunicare al pubblico le misure necessarie in questo frangente.