Roma: Atac, a gennaio sorpresi circa 620 ‘portoghesi’ al giorno

na media giornaliera di 620 passeggeri di autobus Atac sorpresi senza titolo di viaggio nel mese di gennaio. Lo riferisce il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook, sottolineando l’intensificarsi dell’azione dell’Atac nel contrasto all’evasione sui mezzi pubblici.

E i dati sono in crescita rispetto a gennaio 2019: +35% i controlli e +45% le multe pagate entro 5 giorni.

Dalla sanificazione straordinaria e quotidiana dei mezzi pubblici Atac, alla distribuzione di soluzione gel igienizzante lavamani al personale a contatto con il pubblico. Sono le misure di prevenzione del Coronavirus messe in campo a Roma dall’Atac, la municipalizzata dei trasporti. “Allo scopo di prevenire la diffusione del Coronavirus Covid-19 e in linea con le indicazioni pervenute dagli Enti ed Autorita’ competenti, Atac ha deciso di avviare un piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto gia’ avviene abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico. Tutte le azioni messe in campo: sanificazione quotidiana e potenziata delle cabine di guida/condotta di bus e treni metroferro e dei locali di lavoro, sanificazione straordinaria quotidiana delle superfici a contatto con il pubblico per i mezzi di superficie e metroferro, affissione su tutti i mezzi del decalogo Ministero Salute, allegato al presente comunicato, alle cui indicazioni si prega di prestare rigoroso rispetto, pubblicazione di un filmato informativo sui presidi di prevenzione del contagio, su stazioni/treni metro e bus dotati di schermo video”,spiega l’azienda. Che “invita l’utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie contenute nello stesso documento allegato, evitando comportamenti che possano indurre ad allarmismo ingiustificato”.