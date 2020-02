Sui rifiuti Roma continua con le soluzioni-tampone

Ancora una soluzione tappabuchi, che non risolve il problema dei rifiuti a Roma. La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera per l’intesa con la Regione Toscana, che consentirà il conferimento e il trattamento per i prossimi 7 mesi di circa 13.500 tonnellate di rifiuti indifferenziati nei due impianti toscani contrattualizzati dall’azienda Ama. Dopo gli accordi con Marche e Abruzzo per una disponibilità complessiva di 90.000 tonnellate, la nuova intesa garantisce un ulteriore sostegno al Comune di Roma e all’azienda capitolina per la corretta gestione dei rifiuti urbani. Il punto sono i costi. Spedire fuori i rifiuti, presso impianti terzi, costa il triplo. E l’accordo con la Toscana non risolve in modo industriale il problema.

“Ringrazio il Presidente Enrico Rossi e l’Amministrazione regionale toscana, che hanno dimostrato attenzione e disponibilità, individuando due impianti per il trattamento dei rifiuti di Roma: ora però è necessario avviare soluzioni di medio e lungo periodo per favorire un corretto funzionamento del ciclo dei rifiuti della Capitale” ha detto il presidente Nicola Zingaretti. “Ancora una volta la Regione Lazio assicura una fattiva collaborazione istituzionale per aiutare il Campidoglio e l’Ama, ma è fondamentale che la città di Roma diventi presto autosufficiente nella completa gestione del sistema dei rifiuti urbani” ha aggiunto Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.