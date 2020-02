Expo 2020: Comitato Roma 150, brutta figura esclusione per Capitale

Il “Comitato Roma 150” ritiene che “l’esclusione della Capitale dalla presentazione ufficiale italiana e dagli stand per l’Expo 2020 a Dubai, e’ una brutta figura internazionale che chiamerebbe in causa questa volta il Governo”. In una nota il Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dalla costituzione di Roma Capitale riferisce di aver appreso “da organi di stampa, con relativa sorpresa, di un nuovo atto autolesionistico ai danni dell’immagine dell’Italia stessa e della sua Capitale”.

Inoltre dal Comitato spiegano: “Prendiamo atto con soddisfazione e piacere della mobilitazione del Comune di Roma con una mozione, finalmente trasversale, per valorizzare il ruolo della Capitale” e che “ci e’ particolarmente gradito il richiamo del presidente dell’Assemblea capitolina ai 150 anni del’Unita’ d’Italia, ma vorremmo nel frattempo ricordare agli onorevoli consiglieri comunali che ancora non e’ stata convocata alcuna seduta del consiglio sul tema dei festeggiamenti, e davvero non riusciamo a capire che cosa si aspetti a farlo. Non e’ dato poi conoscere il programma annunciato in occasione del concerto al teatro dell’Opera di Roma, il 3 febbraio”.

“Roma assente dallo spot ufficiale del Padiglione Italia all’Expo 2020 che si svolgerà a Dubai. Dopo le promesse (mancate) e gli impegni (mai mantenuti) sui poteri e le risorse, ecco un’altra conferma dell’attenzione che il Governo M5S-Pd riserva alla Capitale d’Italia. Fratelli d’Italia chiede all’Esecutivo di intervenire immediatamente per cancellare questo oltraggio alla Città Eterna e dare a Roma lo spazio che merita all’interno di questo palcoscenico globale”. È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.