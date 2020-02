Coronavirus: quanto ci costa, settore per settore

Sulla base dei dati di Confcommercio e altre associazioni dell’Industria, il Sole 24 Ore dipinge un quadro efficace dei danni portati dall’allarme Coronavirus sull’economia italiana.

L’Associazione stima tra i 5 e i 7 miliardi di euro la perdita di fatturato per l’economia italiana nel caso in cui la crisi duri fino a maggio. Secondo il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco l’impatto sul Pil sarà dello 0,2% nell’arco di un anno.

Le presenze nel turismo sono destinate a crollare, ma già sono molto diminuite. Secondo Confturismo verranno 22 milioni di turisti in meno nei prossimi tre mesi, precisamente 2,7 miliardi di perdita in euro. Oggi abbiamo già perso 200 milioni di euro.

Il motivo è, naturalmente, che proprio il Belpaese è considerato il primo focolaio del virus in Europa. Per intenderci, Napoli ha 15 mila visitatori in meno, Venezia -40 per cento, Milano -30 per cento.