Raggi, 3 marzo riapre lato Nord Galleria Giovanni XXIII

Dopo oltre un mese di chiusura per lavori di riqualificazione, nei prossimi giorni l’arteria nevralgica del quadrante nord ovest di Roma sarà di nuovo aperta al traffico. I lavori sulla galleria – che congiunge Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia, Cortina D’Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti – sono iniziati lo scorso 20 gennaio e prevedevano la chiusura al traffico per circa 40 giorni.

”La Galleria Giovanni XXIII riapre al traffico dopo i lavori di riqualificazione. Il 3 marzo automobilisti e motociclisti potranno ripercorrere la ”canna nord”, il tratto che va nella direzione Pineta Sacchetti-Gemelli”.

Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Rispetto ai due mesi e mezzo iniziali, la durata del cantiere è stata infatti ridotta a seguito delle polemiche dei cittadini per il caos sulla viabilità delle strade limitrofe. I lavori di messa in sicurezza hanno riguardato il rifacimento dell’asfalto, segnaletica stradale e manutenzione dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità, pulizia di tombini e caditoie. Inoltre sarà applicata una vernice speciale antigraffiti, capace di abbattere le emissioni inquinanti e più facile da pulire, e sarà installato un sistema di controllo della velocità, ora in fase di progettazione. I lavori restanti saranno eseguiti in orario notturno.