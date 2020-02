Roma: entro dicembre al via lavori per parcheggi

Per la realizzazione dei parcheggi Annibaliano, Conca d’Oro, villa Bonelli e Anagnina, previsti nel Pup, Piano urbano parcheggi, di Roma Capitale e finanziati con fondi regionali Por Fesr, entro il mese di marzo sara’ indetta la gara ed entro dicembre 2020 il Campidoglio conta di poter far partire i lavori. A riferirlo, nel corso di una seduta della commissione capitolina Mobilita’, il responsabile del Trasporto pubblico locale e dell’attuazione del Pup per Roma Capitale, Alberto Di Lorenzo, che ha spiegato: “Oggi partira’ la determina che dara’ a Roma servizi per la mobilita’, che sara’ stazione appaltante, l’incarico di procedere alla gara”.

I fondi regionali vanno spesi entro il 2022, quindi la “gara deve partire entro marzo per tutti e quattro e contiamo di far partire i lavori entro dicembre”, ha aggiunto Di Lorenzo. Per quanto riguarda i parcheggi di Anagnina e villa Bonelli, in particolare, “andava approvata la delibera entro oggi – ha precisato Di Lorenzo -, ma la variazione di bilancio e’ stata approvata soltanto ieri, quindi stamattina stessa chiederemo una proroga di una settimana alla Regione”. Nell’ambito di questi quattro cantieri, considerato che la societa’ Roma metropolitane e’ in liquidazione, l’agenzia capitolina Roma servizi per la mobilita’ sara’ la stazione appaltante e di conseguenza “l’ipotesi e’ che assuma anche la direzione dei lavori”, ha concluso Di Lorenzo.