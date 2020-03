Tor Sapienza, sciopero dei facchini della birra Perioni

Prosegue la protesta dei 39 operai addetti alla logistica nei magazzini della birra Peroni in sciopero da oltre una settimana. Davanti ai cancelli della fabbrica in via Collatina, quartiere Tor Sapienza, i facchini “chiedono il ritiro dei licenziamenti, il rispetto del contratto nazionale del lavoro e la fine del capolarato”. Vicino ai lavoratori il sindacato dei Cobas e gli attivisti dei Movimenti. La scorsa settimana chef Rubio, con una storia su Instagram, si era schierato al fianco degli operai

Stampa