Lazio: quasi 6 milioni di euro per tutelare le coste

La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi un programma integrativo di interventi per la tutela della costa: 5.839.489,85 euro, derivanti in gran parte dalla riprogrammazione di fondi statali, che si aggiungono alle risorse già stanziate su base triennale con il “Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali” deliberato circa un anno fa.

Le opere riguardano il X Municipio di Roma Capitale, dunque Ostia Levante e Idroscalo, Fiumicino (Fregene) e Santa Marinella (Santa Severa) per interventi di ripascimento e manutenzione di scogliere, resi particolarmente urgenti dagli eventi atmosferici. I lavori inizieranno in tempi brevi, con l’obiettivo di favorire l’avvio della stagione balneare. “In questi giorni di grande sacrificio da parte di tutti i cittadini il nostro lavoro non si ferma e non rallenta. La difesa della costa continua ad essere una nostra priorità, e con essa la tutela delle attività turistico-balneari già messe a dura prova dall’emergenza sanitaria”, ha spiegato Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio.